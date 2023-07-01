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İsrail ajanlarından İran’da operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Mossad#İran
İsrail ajanlarından İran’da operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

İsrail istihbarat ajansı Mossad’ın Güney Kıbrıs’ta suikast hazırlığı yapan İranlı tetikçi Yusuf Şahbazi Abbasali’yi, İran topraklarında düzenlediği sessiz bir operasyonla ele geçirdiği öne sürüldü.

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Olaya dair detaylar, Mossad’ın önceki gün yayınladığı video ile ortaya çıktı. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kısa bir açıklama yaparak, “İran’ın Kıbrıs’ta İsrailli hedeflere yönelik saldırısı engellendi” demişti. Mossad, suikastçının sorgusunda elde edilen bilgilerle Kıbrıs Rum yönetiminde Pakistanlılardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini belirtti. İtiraf videosunda Abbasali, suikast emrini İran Devrim Muhafızları’ndan aldığını, İstanbul üzerinden önce KKTC’ye sonra Rum tarafına geçtiğini söyledi.

HEDEFTE İSRAİLLİ EMLAKÇI VARDI

Pakistanlıların Rum yönetiminde kendisine silah temin ettiğini anlatan Abbasali, “Vur emri beklerken ‘Deşifre oldun, kaç’ emri aldım. Bunun üzerine geldiğim yoldan İran’a döndüm” dedi. Abbasali’nin İran’da İsrailli ajanlarca nasıl yakalandığına ilişkin ise detay paylaşılmadı. Rum yönetiminde özellikle Limasol kentinde çok sayıda İsrailli bulunuyor. İsrail’in “TV 12” kanalı, tetikçinin hedefinin bu kentteki bir emlakçı ile Larnaka’daki Yahudi toplumuna etkinlikler düzenleyen şabat evi olduğunu öne sürdü.

 

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#İsrail#Mossad#İran

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