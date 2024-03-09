×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MOSSAD'ın 'dedektif' köstebeğinden itiraf! İfadeleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#MOSSAD#Hamza Turhan Ayberk#İfade
MOSSADın dedektif köstebeğinden itiraf İfadeleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 16:40

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Haberin Devamı

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMOSSAD’a bilgi sızdıran 63 kişi tutuklandıMOSSAD’a bilgi sızdıran 63 kişi tutuklandıHaberi görüntüle

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

Gözden KaçmasınMossad’ın ‘dedektif’ köstebeğiMossad’ın ‘dedektif’ köstebeğiHaberi görüntüle

CASUSLAR DA İTİRAFTA BULUNDU

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

Haberin Devamı

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Gözden KaçmasınMİTten MOSSADa bilgi satanlara operasyon: 7 gözaltıMİT'ten MOSSAD'a bilgi satanlara operasyon: 7 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MOSSAD#Hamza Turhan Ayberk#İfade

BAKMADAN GEÇME!