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MOSSAD’a bilgi sızdıran 63 kişi tutuklandı

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Yılmaz Tunç#MOSSAD
MOSSAD’a bilgi sızdıran 63 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüphelinin 6’sı çıkarıldıkları mahkemece uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nca çökertilen hücrenin 1 üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edindikleri bilgileri MOSSAD’a satan, aralarında eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik bir hücre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla çökertilmişti.  Aralarında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri Hamza Turhan A.’nın da yer aldığı 7 şüpheliden 6’sı, dün “uluslararası casusluk suçu” kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MOSSAD casuslarına yönelik 2021 Ekim ayından bu yana devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğunun devam ettiğini ve aynı suçtan tutuklu sayısının 63’e yükseldiğini açıkladı.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Yılmaz Tunç#MOSSAD

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