Mossad’ın ‘dedektif’ köstebeği

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Geçtiğimiz aylarda İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki faaliyetlerini ardı ardına deşifre eden MİT ve Emniyet, dün başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonda, edindikleri bilgileri MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı.

SABAH PROGRAMLARININ ARANILAN KONUĞUYDU

Operasyon, MİT’in yaptığı çalışmalarda, özel dedektif olan eski bir emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirlemesiyle başladı. Sabah programlarına da sık sık konuk olarak çıkan Ayberk’in aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Ortadoğu’lu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. Hatta MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu da ortaya çıkarıldı.





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Edinilen bilgilere göre MOSSAD, ‘Victoria’ kod adlı ajanı aracılığıyla özel dedektif Ayberk’le temasa geçti. Ayberk önce basit işlerde kullanıldı. MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı. Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.





2019 YILINDA BELGRAD’DA AJANLIK EĞİTİMİ ALDI

‘Casusluk yetenekleri’ keşfedilince Belgrad’da 2019 yılında MOSSAD tarafından eğitime alınan Ayberk, işi ilerletti. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirip konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktarıyor, hatta takip ettiği kişileri taciz ve zaman zaman da tehdit ediyordu. Ayberk’in tüm hareketlerini takip altına alan ve faaliyetlerini deşifre eden MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düğmeye bastı ve yaptıkları operasyonla casusluk ağı içinde olan 7 kişiyi yakaladı.





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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: “Uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul’da eşzamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı ‘Köstebek-2” operasyonu yapıldı. Operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi’nin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail istihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu. Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.”