MİT'ten MOSSAD'a bilgi satanlara operasyon: 7 gözaltı

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MİT, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, özel dedektif Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk’in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD’DA EĞİTİLDİ

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

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TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyona ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:

BELGRAD'DA ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ

Gerçekten önemli bir operasyon. Uzun süredir takip ediliyorlardı. 7 kişi tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Para karşılığı bilgi sızdıranlar gözaltına alındı. Sabah programlarına katılan Hamza Turhan Ayberk de gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Uzman sıfatı ile de televizyonlarda görüş paylaşmış. Para karşılığı bilgi sızdırmış. Ayberk'in MOSSAD'ın Victoria isimli ajan ile temas kurmuş, Belgrad'a gidip özel eğitim almış, takip yapmış ve bunu bir dedektiflik şirketi ile yapmış. Dedektiflik yaptırma adına casusluk yaptırmış MOSSAD. İstediği kişilerin araçlarına takip cihazı koymuşlar. Bilgileri sızdıranlar tüm bunları para için yapmışlar. Aralarındaki bağ deşifre olmasın diye ödemeleri kripto para ile yapılmış. Daha önce de dedektiflerden oluşan gruplar tespit edilmişti. Demek ki MOSSAD casusları her yerde.