Demir Kubbe'yi Çökertti, Mossad peşine düştü! MİT'ten Gazzeli yazılımcı için nefes kesen operasyon

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Hollywood filmlerini aratmayacak bir hikayesi var. 2015-2016 yılında Demir Kubbe'de bir geçici bir körlük oluşuyor. Hamaslılar Demir Kubbe'nin körlük yaşadığı noktalarda İsrail'e roket atışları gerçekleştiriyor. İsrail bu duruma çok şaşırıyor; 'Demir Kubbe nasıl bu körlüğü yaşar' diyor. Ve teknik bir çalışma başlatılıyor. Mossad ajanlarının 3 yıllık yaptığı çalışmaların ardından Omar Z.M.A. isimli Gazzeli bir bilgisayar yazılımcısı dahi bir gencin Demir Kubbe'ye körlük yaşattığını, özel bir yazılım geliştirdiğini ve o yazılımla Demir Kubbe'de bir körlük yaşattığını tespit ediyor. Mossad ajanları bu gencin peşine takılıyor.

İSRAİLLİ KOMUTANLARIN TELEFONLARINA SIZDI

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Bu genç sadece Demir Kubbe'de körlük yaşatmıyor, bir yazılım geliştiriyor Gazze İçişleri Bakanlığı koordinesinde. İsrailli komutanların android tabanlı bütün telefonlarına sızmayı da başarıyor.

"MOSSAD KUSURSUZ ALGISI YIKILDI"

Psikolojik bir algı oluşturuluyor ya, Mossad kusursuz, Mossad dünyanın bütün ülkelerinde kuş uçurtmuyor bir algısı var ya aslında bu olayla bu efsane de yıkılmış oluyor. Omar A. Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcısı bölümünden mezun olmuş yazılım konusunda kendisini çok geliştirmiş ve yazılım konusunda dahi bir genç. 1991 doğumlu. Mossad'a ve İsrail'e zor anlar yaşatıyor.

Mossad Omar A.'nın kimliğini tespit edince, Omar A. önce Mısır'a gidiyor. Mısır'ın ardından İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yazılımla ilgili eğitimler ve seminerler veriyor. Mossad'ın amacı Omar A.'yı kaçırıp Tel Aviv'e götürmek ve orada sorgulamak. Mossad kendi açığını da bulamamış. O açık ne, onu öğrenmek istiyor. Mossad Norveç'ten yazılım firması adı altında iş teklifinde bulunuyor. 'Sana 20 bin dolar maaş vereceğiz, bizimle Norveç'te çalışır mısın?' diyorlar. Omar da zeki bir çocuk, bu Mossad ajanları olabilir diyor, gelemem diyor. Mossad ajanları daha sonra da peşini asla bırakmıyor. Bu sefer Fransa'daki bir şirket adına temas kuruyorlar.

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"MİT, OMAR A.'NIN KAÇIRILMASINA İZİN VERMİYOR"

MİT'in istihbarata karşı koyma timleri bu operasyonun kahramanları. Mossad ajanlarının kimliği tespit ediliyor. Operasyonda bir Mossad ajanı gözaltına alınıyor. Mossad'ın amacı Omar A.'i İstanbul'dan çıkartmak. İstanbul'da MİT, Omar'ın kaçırılmasına asla izin vermiyor. MİT de Omar A. ile ilgili çalışmalar yapıyor. Yine Brezilya'dan bir et fabrikasından teklif geliyor. Omar yine teklifi kabul etmiyor.

36 SAAT SORGULUYORLAR

Omar A. Malezya'ya gidip tatil yapacağım diyor. MİT, 'Dikkatli oli orası Türkiye'nin dışı, senin cep telefonuna bir yazılım yükleyeceğiz. Telefonun kapalı olsa bile konum bilgin İstanbul'a gelecek' diyor. Omar A. Malezya'ya Kuala Lumpur'a gidiyor. Omar A. gezerken Kuala Lumpur'daki ikiz kulelerin oraya geldiğinde Mossad ajanları bir arabaya bindiriyorlar. Kuala Lumpur'da bir dağ evine götürüyorlar. Görüntülü olarak Tel Aviv'le online olarak sorguluyorlar. 36 saat sorguluyorlar ama Omar elindeki bilgileri Mossad ajanlarına vermiyor.

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Omar A.'nın kaçırıldığı bilgisi MİT'e gidiyor. Malezya'daki özel harekat timleri bilgilendiriliyor. Omar'ın kaçırıldığı dağ evine özel harekat polisleri bir operasyon düzenliyor. MİT bu operasyonla Omar'ı kurtarıyor. Omar kurtarılıp İstanbul'a getiriliyor. Omar A. şu an İstanbul'da güvenli ev denilen, MİT tarafından özel korunan bir evde koruma altında."