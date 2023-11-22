İsrail basınından Hamas itirafı: Sinwar'ın isteği kabul edildi

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Gazze'den gelen haberlerde...

14 binin üzerinde sivilin öldüğü savaşta taraflar 47'nci günde geçici ateşkeste anlaştı.

Dün anlaşma gündemiyle toplanan İsrail kabinesi, anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Tel Aviv, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada bu bilgi doğrulandı. Katar ise duraklamanın başlangıcının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.

İsrail merkezli Jerusalem Post anlaşmanın yeni bir detayını yazdı.

Gazete 'İsrail, Sinwar'ın İHA bilgisi yok maddesini kabul etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas'ın esareti altındaki bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin devam ettiği her gün Gazze hava sahasındaki İsrail İHA'larını altı saat durdurması yönündeki şartı kabul etti' ifadelerine yer verildi.

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Müzakerelerde Hamas geçici ateşkes süresinde İHA uçuşlarının durdurulmasını talep etmişti.

Çıkan karar ışığında Hamas'ın şartını kabul ettirdiği yorumu yapıldı.

Hamas 7 Ekim'de yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı. Hamas yönetiminin verdiği bilgiye göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 5 bin 600’ü çocuk olmak üzere 14 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

HAMAS: PARMAKLARIMIZ TETİKTE KALACAK

Hamas'ın açıklamasında Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmayla Gazze'ye insani ve tıbbi malzemeyle, yakıt taşıyan yüzlerce kamyonun gireceği belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki hava faaliyetlerine dört gün boyunca tamamen son vereceği, bölgenin kuzeyindeki hava trafiğinin de yerel saatle 10:00- 16:00 arasında duracağı kaydedildi.

Açıklamada 'Ateşkes anlaşmasını duyururken, parmaklarımızın tetikte kalacağını ve muzaffer savaşçılarımızın halkımızı savunmak ve işgali yenilgiye uğratmak için görevde olacağını teyit ederiz' denildi.

NETANYAHU HÜKÜMETİNDE ÇATLAK

İsrail kabinesinin gece boyunca süren toplantısında Netanyahu'nun, aşırı sağcı koalisyon hükümetinden muhalefetle karşılaştığı belirtiliyor.

Sertlik yanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir anlaşmanın İsrail askerlerinin de serbest kalmasını içermesi gerektiğini söylemişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da kabine toplantısında önce, anlaşmanın Hamas'ı yok etmeye yönelik savaşın sona ermesi anlamına gelmeyeceğine dair güvenceler aldığını ifade etti.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, takas anlaşmasına varılsa dahi, ülkesinin savaşa devam edeceğini söyledi.

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