Kızıl Haç, rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmaya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail-Hamas savaşında herhangi bir takasa yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Kızıl Haç, 'Şu anda taraflarla, ulaşabilecekleri herhangi bir insani anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak için aktif olarak görüşmelerde bulunuyoruz' dedi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;





'Tarafsız bir aracı olarak, müzakerelerin bir parçası olmadığımızı ve müzakerelerin özüne ilişkin kararlar vermediğimizi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bizim rolümüz, taraflar anlaştıktan sonra uygulamayı kolaylaştırmaktır'