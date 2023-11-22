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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail-Hamas savaşında herhangi bir takasa yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Kızıl Haç, 'Şu anda taraflarla, ulaşabilecekleri herhangi bir insani anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak için aktif olarak görüşmelerde bulunuyoruz' dedi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;
'Tarafsız bir aracı olarak, müzakerelerin bir parçası olmadığımızı ve müzakerelerin özüne ilişkin kararlar vermediğimizi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bizim rolümüz, taraflar anlaştıktan sonra uygulamayı kolaylaştırmaktır'
ABD Başkanı Biden, İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.
Biden, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye 'bu anlaşmaya varılmasındaki kritik liderlikleri ve ortaklıkları' için teşekkür etti.
Gazze ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Katar, Gazze'de insani bir duraklamanın kabul edildiğini doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada anlaşma ile ilgili şu bilgilere yer verildi;
Gazetecilere konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, serbest bırakılması beklenen üç Amerikalı arasında genç bir kızın da bulunduğunu söyledi. Yetkili, Washington'un anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 50'den fazla esirin serbest bırakılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
İsrail merkezli haber kuruluşu Haaretz, anlaşmanın Kızıl Haç'ın henüz serbest bırakılmamış esirlere ziyaretlerinin yanı sıra ilaç tedariğinin de kapsandığını bildirdi. Haaretz ayrıca İsrail'deki altı hastanenin serbest bırakılan esirleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi;