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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze'de geçici ateşkes! Katar'dan beklenen açıklama geldi! İşte anlaşmanın detayları

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#İsrail#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 07:37

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail ve Hamas esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Müzakerelerde arabulucu olan Katar anlaşma ile ilgili detayları yayınladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Kızıl Haç, rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmaya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail-Hamas savaşında herhangi bir takasa yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Kızıl Haç, 'Şu anda taraflarla, ulaşabilecekleri herhangi bir insani anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak için aktif olarak görüşmelerde bulunuyoruz' dedi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;


'Tarafsız bir aracı olarak, müzakerelerin bir parçası olmadığımızı ve müzakerelerin özüne ilişkin kararlar vermediğimizi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bizim rolümüz, taraflar anlaştıktan sonra uygulamayı kolaylaştırmaktır'

Biden'dan ilk açıklama: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım
Bidendan ilk açıklama: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım

ABD Başkanı Biden, İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.


Biden, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye 'bu anlaşmaya varılmasındaki kritik liderlikleri ve ortaklıkları' için teşekkür etti.

Katar, insani duraklama ve takas anlaşmasını doğruladı

Gazze ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Katar, Gazze'de insani bir duraklamanın kabul edildiğini doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada anlaşma ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

  • Duraklatmanın başlangıç ​​zamanı önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacak
  • Duraklatma, uzatmaya bağlı olarak dört gün sürecek.
  • Anlaşma, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında şu anda Gazze Şeridi'nde tutulan 50 sivil kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını içeriyor.
ABD'li yetkili, Gazze anlaşmasında üç Amerikalı esirin serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi

Gazetecilere konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, serbest bırakılması beklenen üç Amerikalı arasında genç bir kızın da bulunduğunu söyledi. Yetkili, Washington'un anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 50'den fazla esirin serbest bırakılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Haaretz: Anlaşmaya Kızıl Haç'ın esirlere yapacağı ziyaretler de dahil

İsrail merkezli haber kuruluşu Haaretz, anlaşmanın Kızıl Haç'ın henüz serbest bırakılmamış esirlere ziyaretlerinin yanı sıra ilaç tedariğinin de kapsandığını bildirdi. Haaretz ayrıca İsrail'deki altı hastanenin serbest bırakılan esirleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Hamas'tan ateşkes açıklaması

Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi; 

  • İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak.
  • Tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek.
  • Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracakla
  • Ateşkes döneminde İsrail “Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinde kimseye saldırmayacak veya kimseyi tutuklamayacak.
  • Salah al-Deen Caddesi boyunca hareket özgürlüğü garanti altına alınacak.


    Hamas ayrıca anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakılacağını söyledi.
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Canlı Anlatım Özeti

timelineKızıl Haç, rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmaya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu
timelineBiden'dan ilk açıklama: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım
timelineKatar, insani duraklama ve takas anlaşmasını doğruladı
timelineABD'li yetkili, Gazze anlaşmasında üç Amerikalı esirin serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi
timelineHaaretz: Anlaşmaya Kızıl Haç'ın esirlere yapacağı ziyaretler de dahil
timelineHamas'tan ateşkes açıklaması
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#Gazze#İsrail#Hamas

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