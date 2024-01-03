Mossad casuslarını ‘Köstebek’ buldu

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İSRAİL gizli servisi Mossad adına casusluk yaptıkları yönünde bilgi alınan bazı kişilerle ilgili MİT, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, bu kişilerin Mossad adına Türkiye’de ikamet eden Filistinliler ve bazı yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma eylemlerini amaçladıklarına yönelik bilgiler elde edildi. Büyük bir gizlilik içinde yapılan takip çalışmasında 46 kişinin kimlikleri ve kaldıkları adresler deşifre edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde ‘Köstebek’ adı verilen eşzamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda 57 adrese baskın düzenlendi.

12’Sİ KAÇMIŞ

Kapıların koçbaşı ile kırılarak girildiği adreslerde çoğu yabancı 34 kişi gözaltına alınırken, 12 kişinin ise önceden yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, Türkiye’de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail İstihbarat Servisi’ne eleman temin ettiği, adam kaçırma, keşif ve takip gibi faaliyetler yürüttüğü öğrenildi. Aramalarda 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçti.

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YÜKLÜ PARA, HACK’LEME YALAN MAKİNESİ

- İsrail istihbaratının, aracı-canlı kurye olarak kullandığı kişileri sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ettiği, para transferlerinin illegal bahis-kumar parası olduğunu belirterek ikna ettiği de kaydedildi.

- İlk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail servisinin, ödemelerde aracı-canlı kurye kullandığı, kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

- Bu elemanlara parça parça iş yaptırarak, asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu, bilgi toplama, hedeflerin fotoğraf-video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp-yaralama, soygun, kundaklama, tehdit gibi işlerin yanı sıra web sitesi kurma-yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürüttüğü belirlendi.

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- Hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların hack’lenmesi gibi siber faaliyetler de saptandı.

YURTDIŞINDA BULUŞMA

- Taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail İstihbarat Servisi’nin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk istihbaratına yakalanmamak amacıyla yurtdışında bir araya geldiği öğrenildi. Sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaşılan bu kişilerin yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklendiği de kaydedildi. Mossad’ın bu kişileri yurtdışı seyahatlerinde lüks otellerde ağırladığı, ayrıca yalan makinesi testine tabi tuttukları da belirlendi.

GÜVENLİ EVLER

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- Yurtdışında buluştukları elemanlarına ödemeleri elden yaptığı, ödemenin gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması halinde ise özel tasarımlı çantalarla verildiği, bu çantalarla X-ray cihazı kontrollerinde ve köpekli aramalarda sorun yaşanmasının engellendiği belirlendi.

- Elemanlara yurtdışı görüşmelerinde gizli haberleşme sistemleri teslim edilirken takip, gözetleme, foto dokümanı, raporlama gibi eğitimlerinin, İsrail’den gelen özel bir ekip tarafından verildiği anlaşıldı.

YERLİKAYA: ASLA İZİN VERİLMEYECEK

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda uluslararası casusluk faaliyetinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon yapıldığını belirtti. Yerlikaya “Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

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51 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

MİT, Mossad ile bağlantılı kişilere yönelik 2021 yılından bu yana birçok operasyona imza attı. 2022 yılında yapılan iki ayrı operasyonda 58’i yabancı, 39’u Türk vatandaşı 97 kişi gözaltına alındı, bunlardan 51’i tutuklandı.