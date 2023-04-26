Moskova’da 4’lü zirve! 2. buluşmada 2 kritik mesaj

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dün Suriyeli, İranlı ve Rus mevkidaşları ile Moskova’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Açıklamada, “Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır” denildi.

Haberin Devamı

BU DEFA İRAN DA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, ilk tur görüşmeleri için 28 Aralık’ta Moskova’ya giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla bir araya gelmişti. Bu, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra yapılan bakanlar düzeyinde ilk resmi temastı. Bu görüşmenin ardından Akar ve Fidan, bu defa İran’ın da katıldığı 4’lü görüşmede mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları yer aldı.

TERÖR VE GÖÇ VURGUSU

Edinilen bilgiye göre, kritik konu başlıklarının değerlendirildiği masada, Türkiye açısından terörle mücadele en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ankara, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’nin, sınırlarından tamamen temizlenmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye, komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurgularken, Şam’a terörle mücadelede işbirliği çağrısında da bulunuyor. Ancak Ankara, bu çağrılarına henüz somut bir karşılık almış değil. Diğer taraftan görüşmede, Türkiye’de bulunan ve sayıları 4 milyonu geçen Suriyeli mültecilerin geri dönüşü, taraflar arasındaki anayasa görüşmelerinin tekrar başlaması, Suriyeli muhaliflerin talepleri, güven artırıcı adımlar, insani yardımlar, muhaliflerle Şam yönetimi arasında esir takası ve Türk askerinin Suriye’deki durumunun da gündeme geldiği öğrenildi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN TUTUMU KARARLI

Moskova’dakİ görüşmeleri Hürriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Türkiye’nin terörle mücadele adımları bir bakımdan Suriye’nin toprak bütünlüğü için. Suriye üzerine atılmış kördüğümlerin çözülmesi ve emperyalist güçlerin kirli ajandalarına karşı, Türkiye’nin kararlı tutumu desteklenmeli” dedi.

RUSYA VE SURİYE’DEN AÇIKLAMA

Moskova’daki zirvenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, katılımcıların Suriye’deki güvenliği arttırmak ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için atılabilecek adımları ele aldığı belirtildi ve özetle şöyle denildi: “Suriye topraklarındaki tüm aşırıcı gruplarla savaşma ve her türlü terör tehdidine karşı koyma konularına özellikle önem verilmiştir. Görüşmelerin bir sonucu olarak taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması arzularını ve Suriyeli mültecilerin hızla yurtlarına dönmeleri için yoğun çabaların gerekliliğini yeniden teyit etmişlerdir.”

Haberin Devamı

ŞAM’DAN DA 2 BAŞLIK VURGUSU

Zirveye ilişkin Şam yönetiminden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada masada iki önemli konunun gündeme geldiği belirtildi, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını geri çekmesi ve Suriye’deki M4 Karayolu’nun ulaşıma açılması hakkında mutabakat sağlanmasının konuşulduğu vurgulandı.