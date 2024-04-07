MİT’ten sonra Dışişleri’nde Hakan Fidan reformu 

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın yeni vizyonu çerçevesinde kurumsal, idari, teknik, fiziki koşullarında iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Cuma gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan yeni kararname ile Dışişleri’nde atılan adımların bazıları şöyle:

LATİN AMERİKA AYRILDI

- Amerika kıtası, Kuzey ve Güney Amerika Genel Müdürlükleri ayrılarak ikiye bölündü. Kuzey Amerika Genel Müdürlüğü’ne Murat Lütem, Güney Amerika Genel Müdürlüğü’ne Yaprak Balkan atandı. İran ve Irak da artık ayrı iki genel müdürlük olacak. Daha önce Güney Asya Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan bu ülkelerin genel müdürlüklerine henüz atama yapılmadı. Kararname ile genel müdür yardımcıları belli oldu. İlgili atamaların daha sonra yapılacağı belirtildi.

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ORTA ASYA’YA ÖZEL ÖNEM

- Türk devletleri de ayrı bir genel müdürlüğe bağlı olacak. Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü kuruldu, bu göreve Gökhan Turan atandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu kararla ilgili, “Türkiye’nin Orta Asya coğrafyasına verdiği önemi ve dış ilişkileri kurumsallaştırma stratejisi doğrultusunda TDT’ye verilen önemi yansıttığı” ifadesi yer aldı.

İNSANİ YARDIMLAR TEK YERDEN

- İnsani yardımlar konusundaki yapılanma da yeniden şekillendi. Kurulan genel müdürlük ile ilgili yapılan açıklamada “İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü yapacak, Türkiye’ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine edecektir. Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınmanın ve insani yardım konularında proaktif politikalarını yansıtacak uzmanlaşmış bir genel müdürlük teşkil edilmiş oldu” denildi.

VİZE VE GÖÇ AYNI ÇATIDA

- Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü de yeniden yapılandırıldı. Vize ve Göç işlemleri tek bir genel müdürlüğe bağlandı. Teknolojiyi takip edip bu gelişmelerin uluslararası ilişkilere yansımalarını ele almak üzere Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu.

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YENİ ADIMLAR GELECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar milli güvenlik sistemimizin bir parçası. Hem bakanlığımızın hem de personelimizin güvenliğini sağlayacak yapılanmalar ve yenilikler, ülkemizin bekası için elzem” denildi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, merkez teşkilatında başlatılan dönüşümün devamı kısa süre içinde atılacak adımlarla gelecek. Tüm atamaların tamamlanmasının ardından altyapı, yeni bina ve yurtdışı teşkilatında da daha etkin çalışma için reformlar yapılacak.