Miras kavgasını mahkeme bitirdi

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TÜM yurtta onlarca okul yaptıran hayırsever Cevat Koçak ile eşi Servet Koçak (87), Boğaz’ın en güzel yalılarından biri olan Kara Todori Paşa Yalısı’nın da sahibiydi. Çiftin çocukları Recai, Necati ve Naciye de bu yalıda büyüdü. Cevat Koçak hayatını kaybedince Servet Koçak tek başına yaşamaya başladı. Çocuklar ise miras kavgası nedeniyle mahkemelik oldu.

Necati Koçak ile Recai Koçak’ın İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davaya göre, kız kardeşleri Naciye Koçak, babaları vefat ettikten sonra anneleri Servet Koçak adına ve hesabına kayıtlı mal varlığının tamamını kendi himayesinde tutuyordu. Servet Koçak, kendisi lehine tesis ettiği yalının kullanım hakkını hiçbir geçerli sebep olmaksızın kızının baskısıyla kaldırmak zorunda kaldı. Kızı tarafından parası yönetilen Servet Koçak’ın banka üzerinden gerçekleşen işlemler sonucu 15 milyon 400 bin dolar zarar ettiğinin anlatıldığı dilekçede, “Mahkemenizce Servet Koçak hakkında kısıtlama kararı verilerek, oğlu Recai Koçak’ın vasi tayin edilmesini talep ederiz” denildi.

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‘PAYLARINI SATTILAR’

Davaya cevap veren Servet Koçak ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Kara Todori Paşa Yalısı’nın mülkiyetinin kızı Naciye Koçak’a geçmediğini belirtti. Avukatı dilekçede, “Müvekkilim 70 yaşına geldiğinde vefatından sonra varisleri arasında miras kavgası olmaması ve ölünceye kadar bu yerde yaşaması için yalının tamamını kardeşlerinin payını nakden vermesi şartı ile evlatlarından birisinin almasını istemiştir. Teklifini, kızı Naciye Koçak kabul etmiştir. Recai Koçak ile Necati Koçak, yalıdaki 1/3’er paylarını içindeki eşyalarıyla kız kardeşleri Naciye Koçak’a satmışlardır. Taraflar bu konuda sözleşme yapmışlar, her bir davacının banka hesabına 2’şer milyon dolar ödeme yapılmıştır. Müvekkilin akli melekeleri yerindedir” denildi.

‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE’

Mahkeme, anne Servet Koçak’ı akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Raporda, “Servet Koçak’ın herhangi bir akıl hastalığı, zekâ geriliği veya bunama hali tespit edilmemiştir” denildi.

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Kararını açıklayan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Servet Koçak’ın savurganlığını gösterir hareketleri bulunmadığı gerekçesiyle Necati ve Recai Koçak kardeşlerin davasını reddetti.