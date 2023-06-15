MİT’ten şehit Fethi Sekin operasyonu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiği tespit edilen “Alişer Çiya” kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç’ı hedef listesine aldı. Irak’ın kuzeyinde bulunduğu belirlenen Karasaç, MİT saha ajanları tarafından takip edilmeye başlandı. PKK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştiren Karasaç’a yönelik operasyon için uygun zaman ve yer için beklemeye geçildi. Saha ajanlarından gelen son bilgiler doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonla Karasaç öldürüldü.

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Öldürülen Karasaç’ın terör örgütünün sözde İstanbul özel güç yapılanmasında yer aldığı, Sekin’i şehit eden örgüt üyeleri arasında olduğu belirtildi. Bu saldırının ardından yasadışı yollardan Irak’ın kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün sözde özel güç birimine bağlı havacılık birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta görev aldı. Karasaç’ın Türkiye’ye yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu kaydedildi. “Terörden Arananlar Listesi”nin gri kategorisinde yer alan Karasaç’ın, başına 500 bin lira para ödülü konulmuştu.

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Abdulkahar Karasaç

ROKET ‘CEZA’SI: 41 TERÖRİST ETKİSİZ

- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör hedeflerine yönelik operasyonda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK/YPG’li teröristlerce Kilis Öncüpınar’a hafta sonu gerçekleştirilen roket saldırısının ardından cezalandırma atışları başlatıldı.

Operasyon kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyonu SİHA’lar destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi. Yerli üretim mühimmatlarla, terör örgütüne ait aralarında sözde karargâh, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedef vuruldu.

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‘HESABI SORULUYOR’

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Öncüpınar’a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken, hafta sonundan bu yana Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e yükseldi.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!” ifadeleri kullanıldı.