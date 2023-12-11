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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

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#MİT#PKK#Kuzey Irak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 10:47

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından 'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim'i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

MİTten Kuzey Irakta nokta operasyon

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

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MİTten Kuzey Irakta nokta operasyon

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

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#MİT#PKK#Kuzey Irak

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