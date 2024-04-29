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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

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#MİT#Terörist#PKK
MİTten Irakın kuzeyinde operasyon Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 14:35

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

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MİT, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlara imza attı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.

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#MİT#Terörist#PKK

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