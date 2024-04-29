Lübnan basını Fransa'nın teklifini açıkladı

Lübnanlı haber kaynağı el-Akhbar, Fransa'nın, kuzeydeki çatışmaları sona erdirmek için Hizbullah'ın Litani Nehri'nin arkasına çekilmesini öngören hükmü kaldırdığını bildirdi.





Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un dün Beyrut'ta sunduğu yeni önerinin, nerede olduğu belirtilmeden Hizbullah güçlerinin “yeniden konumlandırılması” çağrısında bulunduğu belirtiliyor.



Yeni teklifte ayrıca, 2006 İkinci Lübnan Savaşı'nı sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı doğrultusunda ateşkes sağlanması, sınırda yaşayan her iki tarafta yaşayanların geri dönmesinin sağlanması ve "yeterli teçhizatla" desteklenen 15.000 Lübnan askerinin konuşlandırılması da yer alıyor.





Bu adımın atından İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın çizilmesi ve bu düzenlemeleri denetleyecek bir komite oluşturulması konusunda müzakereler başlatılacak.