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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Lübnanlı haber kaynağı el-Akhbar, Fransa'nın, kuzeydeki çatışmaları sona erdirmek için Hizbullah'ın Litani Nehri'nin arkasına çekilmesini öngören hükmü kaldırdığını bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un dün Beyrut'ta sunduğu yeni önerinin, nerede olduğu belirtilmeden Hizbullah güçlerinin “yeniden konumlandırılması” çağrısında bulunduğu belirtiliyor.
Yeni teklifte ayrıca, 2006 İkinci Lübnan Savaşı'nı sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı doğrultusunda ateşkes sağlanması, sınırda yaşayan her iki tarafta yaşayanların geri dönmesinin sağlanması ve "yeterli teçhizatla" desteklenen 15.000 Lübnan askerinin konuşlandırılması da yer alıyor.
Bu adımın atından İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın çizilmesi ve bu düzenlemeleri denetleyecek bir komite oluşturulması konusunda müzakereler başlatılacak.
İsrail ordusu, Pazar günü gece boyunca bölgedeki altyapı ve askeri binalar ile güney Lübnan'daki Jabal Blat ve Marwahin dahil olmak üzere Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'de ateşkes sağlamayı ve kuşatma altındaki bölgedeki insani krizi iyileştirmeyi amaçlayan Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a indi.
Blinken'in Riyad'da üst düzey Suudi liderlerle görüşmesi ve Gazze Şeridi'nin yönetiminin nasıl olacağına dair tartışmalar için beş Arap ülkesinden (Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün) mevkidaşlarıyla daha geniş bir toplantı yapması bekleniyor.
Blinken'ın daha sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.
İsrail Refah'taki son askeri operasyona başlamadan önce İsrail üzerinde anlaşmaya varılması yönünde baskı artıyor.
Müzakere ekiplerinin, İsrail'in Refah işgalini önleyecek rehine anlaşmasına ilişkin son teklifi görüşmek üzere bugün Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.
Dünyanın gözü Kahire'ye çevrilmişken Hamas'tan müzakereler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir Hamas yetkilisi AFP'ye şunları söyledi: "İsrail'in önerdiği ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili ciddi bir anlaşmazlık yok."
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post bu haberi manşetinden duyurdu. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Cumartesi günü Hamas'ın rehine anlaşmasını kabul etmesi halinde İsrail'in Refah işgalini durdurmaya istekli olacağının sinyalini verdi. İsrailli bakan Kanal 12'ye verdiği demeçte, "Bir anlaşma varsa, operasyonu askıya alacağız" dedi.
Mısır'ın, Hamas tarafından tutulan rehinelerin iadesine ilişkin bir anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler kapsamında bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği bildirildi.
Katar'ın sahibi olduğu Al-Arabi Al-Jadid, Mısırlı kaynakların, davetin "süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyeti tarafından sunulacak gözlemlere ilişkin gerekli açıklamaları sağlamayı amaçladığını" söylediğini aktarıyor.
Haberde kaynağın, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar verme veya resmi pozisyon sunma yetkisi olmaksızın, Hamas tarafından yöneltilen sorulara yanıt verme yetkisine sahip olması planlanıyor" dediği bilgisine yer verildi.
Associated Press haber ajansı, New York polisinin Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protesto kampını zorla kaldırdığı 18 Nisan'dan bu yana ABD kampüslerinde yaklaşık 900 kişinin tutuklandığını bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı, kuvvetlerinin Pazartesi günü erken saatlerde "Kızıldeniz üzerinde beş havadan insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirdiğini" söyledi.