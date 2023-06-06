MİT’in yeni başkanı kalın oldu

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MİT Başkanı olarak 13 yıldır görevini sürdüren Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmiş, Fidan’ın yerine kimin geleceği ise merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve Kalın’ı atadığı duyuruldu. Göreve atanmasının ardından Twitter hesabından Türk bayraklı bir görsel paylaşan Kalın, “Güzel ülkem için durmak yok, yola devam...” dedi.

SETA’NIN KURUCU BAŞKANI

Kalın, Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini bitiren İbrahim Kalın, yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya’da tamamladı.

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2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin Fikir Ödülü’nü kazandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler veren Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör ünvanını aldı.

HEM SİYASETÇİ HEM SANATÇI

2009’da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirilen İbrahim Kalın, Ocak 2010’da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün ilk koordinatörü oldu. 2012’de başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlenen Kalın, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tayin edildi. Kalın, 2018’den itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkanvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini de yürüttü. Evli ve 3 çocuk babası olan Kalın, ortaokuldan beri gitar ve bağlama çalıyor. Bestelediği eserler arasında “Seni Mene Vermez İse” ve “Elif Bacı” adlı çalışmalar bulunuyor.

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KRİTİK GÖREVLERDE YER ALDI

- Kritik konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Kalın, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi. Türkiye ile Rusya arasında 2015’te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirildi. 2017’de Katar’la, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki gerginliğe çözüm üretmek için Erdoğan’ın özel temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu. Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynadı. İsveç ve Finlandiya’nın, NATO’ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları’nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı. Kalın, Yunanistan, Libya, Suudi Arabistan, İsrail, BAE, Ermenistan, Suriye ve Mısır’la ilişkilerin normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynadı.