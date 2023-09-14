MİT TIR’ları davası açık görülecek

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül katıldı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ise gelmedi. Daha önceki duruşmaları devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle kapalı olarak yapan mahkeme heyeti, bu kez duruşmayı açık olarak yaptı. Duruşmaların açık yapılmasına ilişkin kararda, gerekçeli kararın açık oturumda alındığı, iddia edilen suçlara ilişkin kapalı oturum yapma gereğinin böylece ortadan kalktığı belirtildi.

BERBEROĞLU’NUN YARGILAMASI DURDU

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin bozma kararına uyan mahkeme heyeti, “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” suçundan yargılanan Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığını belirtti. Hakkındaki yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar Berberoğlu yönünden yargılamanın durdurulmasına, dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verildi. Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin sona ermesiyle dosya yeniden açılarak yargılamaya devam edilecek. Kararda davanın diğer sanığı Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılarak yargılamanın ayrılan dosya üzerinden devam etmesine hükmedildi.

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YARGITAY OYBİRLİĞİ İLE BOZDU

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılamada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Erdem Gül hakkında ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmişti. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce onanmıştı. Onama kararına İstanbul BAM Cumhuriyet savcısı ve Berberoğlu’nun avukatının itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Berberoğlu ve Gül hakkında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kurulan hükmün oybirliği ile bozulmasına karar vermişti.