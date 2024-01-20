MİT sergisi... Lawrence’ın motorundan kravattaki mikrofona

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AKM’de 11 Şubat’a kadar gezilebilecek sergide “Vatan”, “Gelenek”, “Gelecek” ve “Gurur” başlıklı dört bölüm bulunuyor. Sergide Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın hologramı da yer alıyor. Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergisi hakkında bilgiler veriyor.

Serginin küratörü Zihni Tümer, Temas İstanbul’la ilgili şunları söyledi: “2018 yılında Ankara’da ‘Temas’ adıyla bir sergi yapıldı. On binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık.”

GİZLİ KULAK

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Sergilenen objelerin bir dama odasının içerisine konduğunu söyleyen Tümer, film ve dizilerde yer alan objelere dikkat çekti. Tümer “Arabistanlı Lawrence’ın, İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motoru görebileceğiz. Ve aynı zamanda onun Anadolu topraklarından geçişi noktasındaki takip evraklarını görebileceğiz. Yine burada kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller görülebilecek” dedi.

Saatlerin içine gizlenmiş dinleme cihazları da sergide.