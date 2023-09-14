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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'açık öğretim liseleri' açıklaması... Herkes geçiş yapamayacak: Şartlar belli oldu

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#MEB#Okul#Öğrenci
Milli Eğitim Bakanlığından açık öğretim liseleri açıklaması... Herkes geçiş yapamayacak: Şartlar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 11:34

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili alınan kararı duyurdu. MEB'den gelen açıklamada, 'Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esasları da belirledi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, "Açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler.

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#MEB#Okul#Öğrenci

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