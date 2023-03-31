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Milli Eğitim Bakanı Özer: 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız

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#MEB#Atama#Engelli
Milli Eğitim Bakanı Özer: 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 10:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağını ve başvuruların, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak. Atama için başvurular, 3-7 Nisan arasında yapılacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. 

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

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#MEB#Atama#Engelli

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