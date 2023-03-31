Milli Eğitim Bakanı Özer: 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak. Atama için başvurular, 3-7 Nisan arasında yapılacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.