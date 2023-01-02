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Milli Eğitim Bakanı Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama

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#Okul#Öğrenci#Ders
Milli Eğitim Bakanı Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 13:39

Özel okullara yapılacak zam oranlarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE/TÜFE oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı’na katılmak üzere geldiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel okullara zam olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapan Özer, şunları kaydetti:

“Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağıyla ilgili değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama

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Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek, olgunlaştırarak kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.”

Milli Eğitim Bakanı Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama

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