Milli Eğitim Bakanı Özer, tarım liselerinin etkinliği için Hollanda'yı ziyaret edecek

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mahmut Özer, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesinde tarım liselerinin aktif rol alması için uygulamaları yerinde görmek için 19-20 Ekim'de Hollanda'ya ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Özer, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dıjkgraaf ile bir araya gelecek. Bakan Özer'in Hollandalı mevkidaşı Dıjkgraaf ile yapacağı görüşmede 2 ülke arasındaki mevcut ve muhtemel iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Özer, tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer aldığı World Horti Center'ı ve tarım alanında örnek teşkil eden okullar ile kuruluşları ziyaret edecek. Özer, Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimovaara ile de görüşecek.

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Özer'in, Hollanda ziyaretinde genel olarak tarım eğitimi konusundaki tecrübeler ve iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi, tarım başta olmak üzere eğitimin farklı alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

BAKAN ÖZER: TARIM LİSESİ SAYISINI 146'YA ULAŞTIRDIK

Bakan Özer, Hollanda ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemlerde özellikle gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların tarım ve hayvancılık alanını çok daha kritik bir sektör olarak ön plana çıkardığını belirterek, "Bu bağlamda ülkemizi tarım üssü haline getirmek ve bu kriz anlarında ülkemizi avantajlı bir konuma taşıyabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tarım liselerimizi yeniden yapılandırma kararı aldık. 123 tane tarım listesine ilave olarak bu sene 23 tane daha açarak tarım lisesi sayısını 146'ya ulaştırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'yla birlikte kapsamlı iş birliği protokolü geliştirdiklerini aktaran Özer, "Tarım liselerimizin birlikte müfredatının güncellenmesi ve son teknoloji uygulama laboratuvarlarının tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önceliklerine göre eğitimin yeniden dizaynıyla ilgili çok kapsamlı bir iş birliğine adım attık. Aynı zamanda bu liselerimizin uygulama alanı olan 4 milyon metrekarede de Ar-Ge merkezleri kurarak tarımla ve hayvancılıkla ilgili yeni yaklaşımları uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşmuş olduk" diye konuştu.

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Bakan Özer, dünyadaki tarım uygulamalarında önemli başarılara imza atan Hollanda'daki tarım uygulamalarını yerinde görmek istediklerini belirterek, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'müzle, uzman arkadaşlarımızla birlikte 2 günlük bir Hollanda ziyareti gerçekleştireceğiz. Orada hem Eğitim Bakanı'yla hem de tarımla ilgili dünyada çok ünlü çalışmalara imza atmış olan üniversitelerde tarım eğitiminin nasıl yapıldığı, nasıl iyileştirildiği ve yeni teknolojilerle tarıma bakışın nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili yeni gelişmeleri yerinde görme imkanımız olacak. Umut ediyorum ki Hollanda'daki çalışmalarla birlikte Türkiye'de son 1 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz tarım alanındaki yeni yaklaşımı çok daha güçlü hale getirme imkanına kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.