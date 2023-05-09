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Milli Eğitim Bakanı Özer: Ben böyle bir yalan görmedim

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#Mahmut Özer#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
Milli Eğitim Bakanı Özer: Ben böyle bir yalan görmedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 14:07

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “‘Türkiye’de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında’ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim” dedi.

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Seçim çalışmalarını Ordu’da sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Kabadüz ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Özer, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun köy okullarını açacağını söylediğini ifade eden Bakan Özer, “Ne vadediyor. Eğitimle ilgili bizim yaptıklarımızı, ‘yapacağız’ diyor. Diyorlar ki; ‘Köy okullarını açacağız.’ Biz şu anda 2022 yılında, 3 bin 155 tane köy okulunu zaten açtık. Ordu’nun tüm köy okullarını da mayıs ayının sonuna kadar açacağız. ‘Liseyi 3 yıla indireceğiz’ diyorlar. Liseyi de 3 yıla indirdiğiniz zaman 85 bin öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Liselerde önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretmen ihtiyacı kalmıyor. Nereye atama yapacaksın? ‘Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz’ diyorlar. 5 yaştaki okullaşma oranının ne olduğunun farkında değil. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99,9’a çıktı. 5 yaşta artık eğitim sorunu kalmadı. Hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okul öncesi eğitimlerde ücretsiz yemek veriyoruz. Dün bir siyasi lider eğitimle ilgili video paylaştı. Hayretler içerisinde baktım. ‘Türkiye’de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında’ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimli kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplamda 94 bin 984’tür. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu bir yalandır” ifadelerini kullandı.

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#Mahmut Özer#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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