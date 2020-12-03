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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milletvekillerinin maske ile imtihanı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Milletvekillerinin maske ile imtihanı
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TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü oturumunda yine maske kullanımı ön plana çıktı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsüden konuşma yapanlar da dahil olmak üzere kimsenin maskesini çıkartmamasını isteyerek, “Maskesini çıkaran arkadaşların mikrofonlarını kapatacağım” uyarısında bulundu.

Milletvekillerinin maske ile imtihanı

Ancak uyarıya rağmen astım hastalığı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti’nin doktor milletvekili Aylin Cesur kürsüdeki konuşmasını maskesiz yaptı.

Milletvekillerinin maske ile imtihanı

Cesur’un ardından kürsüye gelen CHP’nin doktor milletvekili Murat Emir ise tüm konuşmasını maske ile tamamladı.

Milletvekillerinin maske ile imtihanı

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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