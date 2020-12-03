Milletvekillerinin maske ile imtihanı

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsüden konuşma yapanlar da dahil olmak üzere kimsenin maskesini çıkartmamasını isteyerek, “Maskesini çıkaran arkadaşların mikrofonlarını kapatacağım” uyarısında bulundu.

Ancak uyarıya rağmen astım hastalığı olduğu gerekçesiyle İYİ Parti’nin doktor milletvekili Aylin Cesur kürsüdeki konuşmasını maskesiz yaptı.

Cesur’un ardından kürsüye gelen CHP’nin doktor milletvekili Murat Emir ise tüm konuşmasını maske ile tamamladı.