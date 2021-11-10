MHP'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörüBorsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörü#Borsa İstanbul
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLERGündem Haberleri

MHP'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi

#Lütfü Türkkan#MHP#Şehit
MHPli kadın milletvekillerinden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildi

MHP'li kadın milletvekilleri, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınayarak istifa etmesini beklediklerini bildirdi. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de olay sonrası tutumunu eleştirdi.

Haberin Devamı

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi.

MHP Adana Milletvekili Ersoy, Türkkan'ın şehidin kız kardeşine ettiği küfrü toplum vicdanının asla kabul etmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve partisinin, şehidin kız kardeşine yapılan küfre sessiz kalarak toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Ersoy, "İP başkanı herkesten önce şehit bacısının hesabını sormalıydı. İP'in başkanı grup toplantısında yaptığı açıklamasında, grup başkanvekilinin yaptığı hatayı tekrar ederek aynı küfürlü üslubu kullanmış, kaba bir şekilde kadına yakışmayan söz ve imalarla olayı örtbas etmek için şehit yakını vatandaşımıza hakaret etmiştir. Bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütlerine ve destekçilerine ses çıkarmayan ittifakın ortağından toplum vicdanını rahatlatacak bir tepki vermesi zaten beklenemezdi." değerlendirmesini yaptı.

Gözden Kaçmasın

İYİ Partide Lütfü Türkkan mesaisi Vekiller ihracına karşı çıktıİYİ Parti'de 'Lütfü Türkkan' mesaisi! Vekiller ihracına karşı çıktıHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

AK Partili kadın vekillerden Lütfü Türkkan’a tepki: İhraç süreci acilen başlatılmalıdırAK Partili kadın vekillerden Lütfü Türkkan’a tepki: İhraç süreci acilen başlatılmalıdırHaberi Görüntüle

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türkkan'ın şehidin kız kardeşine karşı kullandığı üslup karşısında utandıklarını belirterek bu olayın bireysel bir hata ile sınırlandırılamayacağını, bütün milleti ilgilendiren bir yanlış olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Türkkan'ı kınadıklarını dile getiren Taşlıçay, şehitlerin hatırasını incitenlerin, karşısında MHP'yi bulacağını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de "Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış kahramanlarımızdır. Onlara değil küfür eden, yan gözle bakan bile bizim için yok hükmündedir." dedi.

Kadın haklarını savunan derneklerden Türkkan'ın şehidin kız kardeşine küfür etmesine hiçbir tepki gelmediğine dikkati çeken Erdem, "O küfrü eden kadar susan da o utancın failidir." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden ayrılmasının yeterli olmadığını, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP ve AK Parti dışındaki partilerin şehit ailesine yapılan küfür karşısında sessiz kaldığını belirten Kara, "İmamoğlu, Mansur Yavaş, siyasete her daim uzanan magazin ekibi neden sus pus oldu?" diye sordu.

Gözden Kaçmasın

Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Küfür skandalı sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi: Yapmamam gereken bir şey yapmışımKüfür skandalı sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi: Yapmamam gereken bir şey yapmışımHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfü Türkkan#MHP#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç