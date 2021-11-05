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Son dakika... Küfür skandalı sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi: Yapmamam gereken bir şey yapmışım

#Ömer Çelik#Lütfi Türkkan#Küfür

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa ettiği küfür nedeniyle özür diledi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Türkkan, "Bingöl'de daha önce sayın Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu kalabalıktan uzaklaşmak isterken ciddi küfürlere maruz kaldım, 'Küfür etme' diye birkaç defa ikaz ettim. O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim" ifadelerini kullandı.

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Şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki göstermişti. Bu sırada vatandaşın yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfür etmişti.

ÇELİK: DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN TÜRKKAN'A SERT TEPKİLER

İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: MİLLETİMİZ, LAYIK OLDUĞU CEVABI EN NET ŞEKİLDE VERECEKTİR

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla!

Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KULLANDIĞI ÇİRKİN ÜSLUP ASLA KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.

BAKAN VARANK: HAYSİYETSİZLERE SAHİP ÇIKMAYIN DEDİK

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından İYİ Partili Türkkan'a tepki göstererek, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.

DERYA YANIK'DAN TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de Yüce Meclis de hak etmiyor." ifadesini kullandı.

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TÜRKKAN ÖZÜR DİLEDİ: KÖTÜ SÖZLER SÖYLEMİŞİM

Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile olay nedeniyle özür diledi. Türkkan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl'de daha önce sayın Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu kalabalıktan uzaklaşmak isterken ciddi küfürlere maruz kaldım, 'Küfür etme' diye birkaç defa ikaz ettim. O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. O yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlış bir şeydi. Ama o sinir gerginliği, atmosferin getirdiği fazla heyecan doğru olmayan, herkeste yadırgadığım bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyor, bunun kabulünü rica ediyorum."

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#Ömer Çelik#Lütfi Türkkan#Küfür

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