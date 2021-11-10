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İYİ Parti'de 'Lütfü Türkkan' mesaisi! Vekiller ihracına karşı çıktı

#İyi Parti#Lütfü Türkkan#Meral Akşener
İYİ Partide Lütfü Türkkan mesaisi Vekiller ihracına karşı çıktı

İYİ Parti’nin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanıyor. Toplantıda şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açılacak. Kulislere sızan bilgilere göre milletvekilleri, kamuoyunun aksine, Türkkan'ın ihracını istemiyor. İşte detaylar...

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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi sonrası tepkiler sürüyor. Konu İYİ Parti’nin de gündeminde. Bugün saat 17.00’de İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; Akşener bu toplantıda partililerin Türkkan’ın disiplinline sevk sürecinde görüşlerini dinleyecek. Akşener son olarak pazartesi milletvekilleri ile bir araya gelmiş ve vekillerin görüşlerini dinlemişti.

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İHRAÇ BEKLENMİYOR

Bugünkü toplantıda ortak görüş oluşması durumunda oylamaya sunulacak. Karar oylama sonucuna göre alınacak. İYİ Parti’nin Türkkan’ın ihracına yönelik adım atması beklenmiyor, ancak muhtemel disiplin cezalarının kınama veya uyarma olması bekleniyor.

Pazartesi günü Akşener'in görüştüğü milletvekillerinin Lütfü Türkkan’ın ihracına karşı çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

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Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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#İyi Parti#Lütfü Türkkan#Meral Akşener

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