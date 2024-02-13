MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Dem'lenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü toplantımızı takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Tarihe bakmadan atılacak her adımın kuşaklar arasında kopukluklar yaratacağını düşünüyorum. Milliyetçilik tarih hakkında bir yorum ve pratikliklerden ibaretti. Milliyetçilik halka dayalı bir görüş olduğu için ırkçılığı reddetmiştir. Adil ve eşit dağılımı esas almıştır.

Geçtiğimiz 9 Şubat günü MHP’nin kuruluş yıl dönümünü andık. Türk milliyetçiliğinin 3 hilal çatısı altında kurumsallaşması bölge siyasetini de farklı açılardan etkilemiştir. Tekleyen demokrasi hayatımıza yeni bir fırsat sunmuştur. Anadolu’nun ruh zenginliğini, istikbalin güçlü Türkiye’sinin inşasını hedeflemiştir.

'İHANETLERLE YOLUMUZU KESMEK İSTEDİLER BAŞARILI OLMADILAR'

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55. yıl münasebeti ile Ankara’da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada gerçekleşmiştir. 55 yıl yürektir, yükseliştir, şereftir. İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur. Halkın ve halkın davasını sekteye uğratacak alçak doğmamıştır. MHP ve ülkü ocakları dimdik ayaktadır.

Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir.

'ALPER GEZERAVCI GURURUMUZDUR'

Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum. Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarının paha biçilemez tablosudur. Yükselişin engeli yoktur. Uzay hakimiyetinin perdesi açılmıştır.

Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan çağın piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çıkaralım. Başarıdan başarıya koşmak için ışık hızı ile çalışalım. Gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda ben de varım diyecektir.

'MUHALEFET SİYASİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ'

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Ne CHP’nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz. Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz.

'DEMLENMİŞ CHP TÜRKİYE’DEN KOPMUŞTUR'

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM’in özellikle İstanbul’da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp, sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacaktır. DEM’lenmiş CHP Türkiye’den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da, sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bumerang gibi bir gün ters dönecektir. CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir.

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'BÜYÜKERŞEN’İN SÖZLERİ CHP’NİN ÖZETİDİR'

CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen’in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP’nin özetidir. Büyükerşen ecdadımıza karanlık iç yüzünün ortaya saçılması ile bütün her şeyi silip atmıştır. CHP’nin adam olması diye bir şey mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftiharıdır.

Eskişehirli vatandaşlarım köhne zihniyeti hak etmiyor. Osmanlı İmparatorluğu Türk’tür. Bizans varislerine yanıt verilecek tarih 31 Mart’tır.

CHP’nin başını çektiği zihniyet tahrikleri sürdürmektedir. Bizim duruşumuz nettir. Bizim dayandığımız kaynak, tek vatan, tek millet, tek millet, tek bayrak ülküsüdür.

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TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki, önemli, öncelikli ve müspet sonuçları olacaktır.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Mısır’ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Ortadoğu’da dengeleri değiştirecektir.

Türkiye İsrail’in bu muhtemel operasyonuna karşıdır. Aynı şekilde Mısır da karşıdır. Türkiye ile Mısır’ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur.

Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye’nin hem de Mısır’ın eşzamanlı olarak gücüne güç katacak, Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya kadar oluşacak yeni eksenin caydırıcılık özelliği tüm dikkatleri de üzerine çekecektir.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin çevresinin barış kuşağıyla ihata edilmesini, diyalog ve diplomasiyle her sorunun çözümünü makul ve mantıklı en doğru yol olarak değerlendirmektedir. Cepheleşmenin hiç kimseye, hiçbir ülkeye bir yararı dokunmayacaktır.