Erdoğan’dan Mısır’a kazan-kazan ziyareti

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İki liderin görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve ikili ekonomik ilişkiler masadaki en önemli gündem başlıkları. Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaret, bu açıdan da önem taşıyor. Uzun bir süre duraklama dönemine giren Mısır-Türkiye ilişkilerinin bölgenin istikrarı ve geleceği açısında da önemli olduğu düşünülüyor.

FİLİSTİN HASSASİYETİ

- Türkiye ve Mısır’ın dış politikalarında ortaklaştığı önemli konuların başında Filistin meselesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi’nin ajandasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Gazze’de kalıcı ateşkes ve esir takası ile insani yardım var. Türkiye, 7 Ekim’den bu yana insani yardımları ve Gazzelilerin tahliyesini Mısır üzerinden Kahire ile koordineli gerçekleştiriyor.

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LİBYA’YA ETKİSİ

- Görüşmede Libya’daki son durum da ele alınacak. Türkiye ve Mısır, Libya konusunda farklı pozisyonda yer alıyor. Türkiye, Başkent Trablus’taki Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Geçici Hükümet ile çalışırken, Mısır ülkenin doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Parlamentosu ve Halife Hafter güçlerini destekliyor. Ankara-Mısır arasında siyasi diyaloğun artmasının Libya konusundaki farklılıklarını azaltması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ’DE İŞBİRLİĞİ

- Erdoğan-Sisi görüşmesinde Doğu Akdeniz de önemli bir yer tutuyor. Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip iki bölgesel güç olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Kahire’deki görüşmelerde Doğu Akdeniz’de işbirliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile iki ülkenin de kilometrelerce deniz alanı kazandığı, bu anlaşmanın bir benzerinin Mısır’la da yapılabileceği öngörülüyor. Bu anlaşma yapılırsa iki ülkenin de kazançlı çıkacağı belirtiliyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER

- Afrika’da Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile ekonomik ilişkiler iki ülke için de önem taşıyor. Mısır- Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 10 milyar dolara ulaşırken, daha da artırılması hedefleniyor.

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TİCARET ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesinde ekonomik ilişkilere ayrı bir parantez açılacağı belirtilirken, bu kapsamda karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması gündemde olacak.