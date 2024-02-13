Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Hükümetler Zirvesi'nde katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikli misafirperverlikleri için El Nahyan’a teşekkür ediyorum. Onur konuğu olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye vizyonu ile geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat 10 kat büyüterek ileriye taşıdık. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.

Çevremizde devam eden çatışmalara, göç baskısına, terör eylemlerine rağmen yolumuzdan sapmadan bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıldaki depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 31 binden fazla konutu depremzedelere teslim ettik. Yardımını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

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Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun hedeflerle ulaşmanın azmini sürdürdük. İstanbul’daki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. 2001 senesinde AK Partimizi kurduk. Sadece 15 ay sonra açık ara birinci çıkarak Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu aldık. 21 yıldır milletimize hizmetkarlık yapıyoruz. 17 seçim zaferini sığdırdık. 31 Mart'ta 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun sürdürüyoruz.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR'

Halkımızın gücü ve desteği olmasa bunları başaramazdık. Siyasette varlık sebebimiz güzel bir miras bırakmaktır. Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanların ihtiyacı var. Adil ve kalıcı barışı sağlamak amaçlarımızdandır. Dünyamız krizler ve çatışmaların alaca karanlık kuşağından geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiyi girdaba sürükledi. Hep barıştan yana olduk. Barış çabalarımız yoğunlaşacak.

Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.

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'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA ÇARESİZ VE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. İsrail katliam politikalarında vaz geçmemiştir. Sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözüm bulamayız. İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. Şimdiye kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. İnsiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. BM'de kabul eden ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız.

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Daha fazla kan dökülmeden, gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze’deki katliamı durdurmalıyız.

Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorum. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi Haberi görüntüle

Dünyayı atık krizinden korumak da hepimizin sorumluluğudur. Türkiye olarak belirlediğimiz sıfır emisyon, sıfır atık hedefimizle mesuliyetimizi yerine getiriyoruz. Genç girişimcileri teşvik ediyoruz. Adımlarımızı dijital Türkiye temelinde atıyoruz.

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Zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.