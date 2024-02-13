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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

BAE DEVLET BAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan

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