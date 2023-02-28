MHP lideri Devlet Bahçeli'den tribünlerdeki sloganlara tepki: Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum...

Allah'tan geldiğimiz yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir.



Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.

Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir.

563 BİN VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ



6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7’den 70’e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne’deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Şu ana kadar 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir.

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Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.

10 il ve 130 noktada konteyner kentler hayata geçirilmiştir. Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir.

ÇADIR TARTIŞMASI: DEVLETİ SUÇLAYANLAR ART NİYETLİDİR

Çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleşmiş, bu kapsamdaki çalışmalar gerçekleşmiştir. Kaldı ki çarpıcı gerçekler ortadadır. Deprem bölgesinde tek bir çadırın olmadığını iddia etmek rezil bir siyasi saplantının, meczup ve muzır bir ideolojik savrulmanın hezimet dolu iftirasıdır. Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm unsurları ile görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur.

BUNDAN SONRA KARAGÜMRÜKLÜYÜM

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'Hükümet istifa' bağırtısının koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur.Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içindedir. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm. Karagümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

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İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, tezgah kuranlar milli ve manevi değerlerimize karşı çıkan gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur ittifakı yapacaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin büyüklüğü ile ölçülecektir.

Geçmişte CHP'den milletvekili bir kalem sahibi, 23 Şubat 20232te "Depremin üzerinden 2 hafta geçti insanlar başını sokacak bir çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini çadır devletinin de aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanını kin ve nefret sarmıştır.

"BUGÜN MALATYA'DA OLACAĞIZ"

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Bu sıkıntılarla perçinlenmiş ortamda, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önce felaketin acıklı sonuçlarına maruz kalan Hatay’ı ve ilçelerini ziyaret ettik. Müteakiben Kahramanmaraş’a geçtik. Bir gün sonra da Osmaniye ve Gaziantep il merkezinde ve depremden zarar gören ilçelerinde detaylı incelemelerde bulunduk. Dün Adıyaman’a gittik, bugün öğleden sonra da inşallah Malatya’da olacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzedelere ÇADIR, konteyner ve tuvalet götüremediniz, demiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Kendi içinde korkunç çelişkilere kapıldığı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önceliklidir. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanı seçimi adına yetki alman neyi değiştirecektir. Önce vatanım, önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk'ün koltuğunda. Muhalefet olmak milleti ayağa düşürmek değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden Kılıçdaroğlu değil miydi? Felaketin daha ilk günlerinde birlik ve beraberlik çemberi kurmak gerekirken buna tepki gösteren, ancak HDP ile yanak yanağa vermekten de kaçınmayan Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? CHP yönetiminin asıl gündemi deprem veya yeniden inşa değildir. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır.

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İP'E İTİRAZ EDEMEMELERİ CHP'YE OY VERENLERE HAKSIZLIK

İP’in Başkanı altılı masanın noter işlevi görmediğini üst perdeden ifade ederek seçilecek aday vurgusunu ısrarla tekrarlamış, Kılıçdaroğlu’na ve bazı CHP’li yöneticilere çatık kaşlarla aba altından sopa göstermiştir. İP başkanının ayar verici diklenmesine tek bir CHP'linin itiraz edememesi yalnızca ürkeklik değil CHP'ye oy verenlere haksızlıktır.

Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci sarpa sarmıştır. Bir masa etrafında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan aciz olanların Türkiye’yi yüksek hedeflere götürmesi hayal mahsulüdür. Aday kim olursa olsun artık önemsiz ve değersizdir.