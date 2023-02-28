Bakan Kurum: Adıyaman'a 15 bin kişilik geçici barınma alanı yapıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’a gelerek Adıyaman Üniversitesi’nin çevresinde kurulan konteyner kenti ve Büyükkavaklı Köyü’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle inşa edilecek 3 bin prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan geçici barınma evlerinin kurulmaya başlandığı alanda incelemelerde bulundu.



Bakan Kurum, 313 dönüm alan içerisine TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak olan ve yaklaşık 15 bin depremzedenin yaşayacağı toplam 3 bin adet geçici yaşam birimi inşaat alanında çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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“İÇERİSİNDE SOSYAL YAŞAMLARI OLAN GEÇİCİ BARINMA ALANLARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”



Her yaşam biriminin depreme dayanıklı ısı yalıtımlı hafif çelik malzemesinden imal edildiği bilgisi verilen Bakanlık açıklamasında, kalıcı konutların yapımı tamamlanana kadar, ikame etmeleri için tasarlanan bu yaşam birimlerinin her türlü mevsimsel etkilere dayanıklı olarak tasarlandığı ifade edildi.



313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile birlikte projelendirildi. Geçici barınma alanlarının inşaatı kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilecek.



