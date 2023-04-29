MHP lideri Bahçeli: AYM'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kütahya bunun tarihten gelen şahididir. Türkiye'mizin son 54 yılına damgasını vran MHP gücünü ilkelerinden, sizlerin destek ve duasından almaktadır. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan kimler varsa onlara karşı amansız mücadele halindeyiz.

İstiklalimizin kaynağı vatan şehitlerimizdir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası ancak ve ancak Türklük gurur ve şuurluyla bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaklı kucaklaşmaya mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü yürütme, yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir mihrak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur, irademiz budur. Kütahya'nın duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs'taki seçime hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz?

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1 oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a verecek misiniz? TBMM'de Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Malum parti başkanları gelsinler de Kütahya'nın şu muhteşem heyecanından ders alsınlar. Yürekleri dayanacaksa Kütahya'nın milli kararlılığını görsünler. Coşkunuz umutlarımızı diri tutuyor. Devlet ve milleriyle her şeyden önce Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz.

Millet birdir, adı da Türktür. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerde sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmiştir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi nelerden ibarettir? Zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? bu odakları tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı netleşmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur, bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini çok net bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Kapatılma davası yılan hikayesine dönen HDP'ye hazine yardımının yapılmasını sağlayarak milletimizin ödediği vergilerin Kandil'e gönderilmesine vize vermiştir. Bu cinayettir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.

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Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda yanımızda mısınız? PKK'nın TBMM'de temsil edilmesini teşvik edip Türklüğe pranga vurmak isteyenlere şamarı vuracak mısınız? MHP, Kütahya milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderiyor musunuz? Sayın Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musunuz?