Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Sıcaklık 10 derece birden düşüyor! İstanbul'da kar yağışı için iki güne dikkat

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 10 derece azalacak.

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Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞMURLU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün ülkede güneyli rüzgarlar hakim. Marmara, Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer fırtına hızında esecek. Rüzgar gece yarısından sonra Marmara'da kuzeye dönecek ve İstanbul'da fırtınaya dönecek. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar 6-7 derece azalacak.

Bugün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde yağmur Kıyı Ege, Balıkesir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli. İstanbul'da öğleden sonra yağmurlu.

Yarın Kuzey bölgeler karla karışık yağmur ve kar yağışı kıyılarda yağmur. İstanbul yarın yağmurlu Trakya tarafının yüksekleri karla karışık yağmur.

PROF. DR. ŞEN İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

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Yarın gelecek soğuk havada İstanbul kar yağışı almayacak görünüyor. Hafta sonu gelecek soğuk havada daha şanslı görünüyor. Cuma akşamı ve cumartesiye İstanbul da kar için takip edelim.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre 3 büyükşehirde haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek.

Ankara'da bugün ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.

İstanbul'da yarın Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek.

İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

Bugün için beklenen hava durumu haritası...

AKOM UYARDI

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AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Salı günü için beklenen hava durumu haritası...

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, yarın kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı vurgulandı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, bu sabah ve yarın gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın gece saatlerinde kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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Çarşamba günü için beklenen hava durumu haritası...