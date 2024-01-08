Mevduatta parası olanlar dikkat! İşte vadelerdeki yükselen trendler... 605 bin lira faiz getirisi var

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Merkez Bankası'nın faizi artırması mevduat faizlerine de yükseliş getiriyor. Ancak bankaların faiz gelirlerinin azalış göstermesi mevduat faizlerindeki yükseliş trendini kırmaya başladı.

Kredi kullanma iştahı yüksek faizler nedeniyle eskisi kadar yüksek olmayınca gelirleri azalan bankalar da mevduat faizlerinde durgun seyre yöneldi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 42,50'YE YÜKSELTTİ

Merkez Bankası son kararıyla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti. Böylece 32 günlük vadede yıllık faiz yüzde 45 seviyelerinden yüzde 46'ya yükseldi.

Faiz artırma hızını yavaşlatan ve enflasyonu izlemeye alan Merkez Bankası bundan sonraki süreçte daha temkinli ilerleme yapabilir.

BANKALAR YÜZDE 52.50 MEVDUAT FAİZİ VERDİ

Son veriler ışığında bankalar 3 aylık mevduat faizine yüzde 52,50'ye varan faiz verdi. Böylece 100 bin lirası olan birisi 3 aylık vadede 12 bin 468 lira, 500 bin lirası olan 62 bin 343 lira, 1 milyon lirası olan ise 124 bin 687 lira faiz geliri elde edebilecek.

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MEVDUATTAKİ PARANIN 650 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2024 yılında ise 650 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

KÜMÜLATİF GETİRİ YÜZDE 63,77

3 aylık vadeli mevduatın yıllık kümülatif getirisi yüzde 63,77 oldu. Son açıklanan enflasyon verisi ise yıllık yüzde 64,77'ye yükseldi. Böylece 3 aylık vadeli mevduatın kümülatif getirisi reel getirinin altında kaldı.

Başka bir deyişle 1 milyon lirasını 1 yıl boyunca 3 aylık periyotlarla anapara+faiz yenilemesiyle değerlendiren mudi bir yılın sonunda 1 milyon lirasına yüzde 5 stopaj düştükten sonra 605 bin lira faiz alabilecek.