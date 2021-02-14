Meteoroloji’den son dakika yoğun kar yağışı uyarısı! İşte İstanbul’da son durum…

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da da bugün yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kaldı. İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Hala etkisini sürdüren kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor. Gaziosmanpaşa’da sürücüler, sabahın erken saatlerinde karla kaplı araçlarını temizlemeye çalıştı. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerin mesaisi de sabahın erken saatlerinde başladı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen kuryeler, çiçekleri elinde götürmek zorunda kaldı.

'KARIN ÇİLESİ Mİ DİYELİM NE DİYELİM?'

Karla kaplı aracını temizlemeye çalışan taksi sürücüsü Serkan Çınar, "Karı bekliyorduk zaten. Bayağı da bir tutmuş. Karın çilesi mi diyelim ne diyelim bilemedim. Zincirlerimiz yok ama kar lastiklerimiz var. Bu şekilde ilerleyeceğiz artık. Uyarılar yapılıyordu. Bekliyorduk biz de. Geldi, gördük. Umarım ekipler de hazırlıklarını tam yapmıştır" dedi.

'SEVGİLİLER GÜNÜ KAR DİNLEMİYOR'

Ellerinde çiçek Sevgililer Günü mesaisi yapan kurye Berhan Aydar ise, "Mesaimiz başladı. Çok yoğunuz. Sabah saat 7’de başladık. Daha da var. Saat 5’e kadar ancak biter. Kar da başladı. Çok zorlandık. Yürüyerek çıkıyoruz. Yolları gidemiyoruz yani arabalar gitmiyor. Tıkandı yollar. Ara sokaklarda gidemiyoruz. Ne yapalım sevgililer günü kar dinlemiyor" diye konuştu.

ARA SOKAKLARDA OTOMOBİLLERİN VE AĞAÇLARIN ÜZERLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının ardından Anadolu Yakasında Çamlıca Tepesi, Üsküdar ve Kadıköy Meydanları görüntülendi. Ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterdi. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kaldı.

Öte yandan Esenyurt ve Büyükçekmece'de de kar yağışı etkili oluyor.

ARŞİVDEKİ KAR DÖNDÜ



İstanbul ve çevresi bugün yağması beklenen kara kilitlendi. Bazı meteorologlar ise “1987 kışı gibi olabilir” diyerek uyardı. Peki o meşhur kış nasıl geçti? İşte 34 yıl önce, 4-14 Mart arasında İstanbul’u 10 gün esir alan karın Hürriyet arşivindeki yeri:

İstanbul, 4 Mart 1987’de bir gün sonra düşecek ‘baharın müjdecisi’ cemreyi beklerken kara teslim oldu. Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgâr devasa bir kar fırtınası oluşturmuştu. Çınar ağaçları devriliyor, sokaklar yığılan karlardan geçilmez hale geliyordu. Karadeniz’de bir koster battı. İki denizcinin cesedi bulundu. Şehrin elektrik ve telefon şebekesi çökmüştü. Ömerli Barajı’ndaki pompalar da arızalanınca kent susuz kaldı. İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesilmişti. Hayat durma noktasına geldi.

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların, Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.