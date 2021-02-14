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Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi

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Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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Kadıköy'de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi.

Olay saat 09.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Tonozlu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki ağaç, rüzgar ve kar yağışının etkisiyle sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler yolu kapatan ağacı kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi. Hasar gören araç sahibi, "Sanırım, rüzgardan fırtınadan dolayı devrildi. Kökü de çürümüş ağacın. Öndeki araç bana ait. Arkadaki araçta da var zarar." dedi.

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