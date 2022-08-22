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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kavrulacağız

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak
Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kavrulacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 09:21

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Türkiye'de yeni haftada hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesiden itibaren ise Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de de yağış salı gününden itibaren görülecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35
İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren harita ise şu şekilde:

Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kavrulacağız

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sıcak

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