Kazalara 7 önlem freni

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Fren ve trafik güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi Alpay Lök, yaşanan iki kazanın da önlenebilir nitelikte olduğunu söyledi. Türkiye’nin hem ürettiği hem de ithal ettiği araçların fren sistemlerinin Avrupa standartlarında olmasına karşın muayene ve denetimlerde eksiklikler bulunduğunu belirten Lök, Avrupa’da otoyollarda hız sınırları düşürülürken Türkiye’de 1 Temmuz’dan itibaren hız sınırlarının artırılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

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Lök, kazalara neden olan tabloyu Hürriyet’e şöyle özetledi:

“Otoyollarda otomobiller şerit disiplini olmadan sürekli üçüncü şeritten ve çok yüksek hızla gidiyorlar, önlerinde bir araç olduğunda sağdan geçiyorlar. Şehirlerarası otobüslerde 2004’den itibaren fabrika çıkışı 100km/h’a, kamyonlarda da 90km/h’a ayarlı hız sınırlayıcı düzenekler (Speed limitor) merdiven altında devre dışı bırakılırken, bu denetlenmediği gibi araç muayenesinde ‘hafif kusur’ sayılıyor. Şehirlerarası otobüsler üç şeritli otoyolda en sağ şeritte ve 100km/h hızı aşmadan gitmeleri gerekirken sürekli ikinci şeritten ve önlerinde bir araba veya otobüs varsa da üçüncü şeritten solluyorlar. Hızları en az 120km/h oluyor. Kamyonlar üç şeritli otoyolda en sağ şeritte ve 90km/h hızı aşmamaları gerekirken birinci şeridin yanı sıra ikinci şeridi kesintisiz kullanıyorlar. Otoyollarda takip mesafesi (gidilen hızın yarısı metre cinsinden) kuralına uyulmuyor. Otobüs yolcuları emniyet kemeri takmıyor.

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Uykusuzluk ve dalgınlık nedeniyle ortaya çıkabilecek arkadan çarpma kazalarını önlemek amacıyla 2016 model yılı itibariyle şehirlerarası otobüs ve kamyonlarda fabrika çıkışı standart donanım olan ESP, AEBS ve LDW’yi içeren Elektronik Sürüş Destek Sistemi’ndeki AEBS ve LDW’nin sinyal vermeden şerit değiştirilmesine izin vermediği gerekçesiyle, sürücü tarafından iptal ediliyor.”

SERVİSTEN DENETİME BU ÖNLEMLERE DİKKAT

Trafik uzmanı Alpay Lök gibi Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği de TIR, otobüs kazalarının önlenmesi için acilen şu önlemlerin alınmasını istedi:

* Avrupa Parlamentosu’nda mayısta alınan ‘hızlar düşürülsün’ kararının aksine ülkemizde 1 Temmuz’da otoyollarda otomobiller için alınan hız artışı kararı iptal edilmeli.

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* Otoyollarda hız, şerit disiplini ve takip mesafesi denetimleri yapılmalı.

* Araç servisleri, denetim, kayıt ve sorumluluk altına alınmalı, merdiven altı önlenmeli.

* UAB araç muayene kusurlar tablosu gözden geçirilmeli ve noksanlar giderilmeli.

* Almanya’daki ESP denetimine benzer bir şekilde ağır ticari taşıtlar Makine Mühendisleri Odası (MMO) işbirliğiyle yetkili servislerde yılda üç ilave denetime alınmalı.

* AdBlue/DPF/EGR, Elektronik Sürüş Destek Sistemi (ESP/AEBS/LDW) iptali önlenmeli

* Hız sınırlayıcılar kamyonlarda saatte 90, otobüslerde 100km’ye ayarlanmalı.





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Gaziantep’te devrilerek kurtarma ekibinin üzerine sürüklenen ‘Özel Diyarbakır Turizm’ firmasına ait otobüsün sürücüsü Abdülkadir Memiş, ilk ifadesinde “Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi.” dedi. Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma için 3 savcı görevlendirildi. Karayoluna dökülen yağ benzeri bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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MARDİN’DE 2 TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Mardin Derik’te neden oldukları kaza sonrası gözaltına alınan ve güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’a getirilen 2 TIR sürücüsünün SEGBİS ile ifadeleri alındı. TIR sürücülerinden Umut Gündüz ifadesinde “Rampadan inerken frene bastım. Ancak araç daha da hızlanmaya başladı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım” dedi. Sürücüler Umut Gündüz ve Yusuf Şataflı, ifadelerinin ardından “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklandı.

20 KAZA KURBANINA VEDA

MARDİN AĞLIYOR







Mardin’in Derik ilçesindeki katliam gibi kazada ölen 20 kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Derik’te önceki gün 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. Çevredekilerin yardıma koştuğu ve kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kazada, aralarında çocukların bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 1 polis şehit oldu. Kazada 11 araç ile 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

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GAZİANTEP’TE ACI VEDA







Gaziantep- Nizip otoyolunun 20’nci kilometresinde önceki gün 10.30 sıralarında yaşanan kazada hayatını kaybeden ve aralarında sağlıkçılar, gazeteciler ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 15 kişiden işlemleri tamamlananlar dün gözyaşları içinde uğurlandı. 31 yaralıdan 16’sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 13 yaralıdan 5’inin hayati tehlikesinin devam ettiği, 2 yaralının ise Diyarbakır’a sevk edildiği belirtildi.

YÜREĞİMİZ DAĞLANDI MİLLETÇE DAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci’nin ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, “Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa’daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah” dedi.

BAHÇELİ: VARSA ESRAR PERDESİ ARALANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak, Mardin ve Gaziantep’te yaşanan trafik kazalarıyla ilgili çok yönlü araştırma yapılmasını istedi. MHP Lideri dünkü açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim, Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir.”

HESABINI SORARIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik’te yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Devletimizin bütün imkân ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Sürücüsünden yoluna kadar bütün soruşturma devam etmektedir. Üçüncü bir TIR’ın varlığı, ona ateş açıldığı gerçek dışı.”