Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı! Orhan Şen tarih verdi ve ekledi: Montları dolaptan çıkarın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

UYARILAR



Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAFTALIK RAPOR YAYNLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık raporda hafta sonuna doğru yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü Kuzey ve Batı'dan gelecek olan soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar 8-9 dereceye kadar düşecek. Yağışlar, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak.

"MONTLARI ÇIKARIN"

Bugün Pazartesi Doğu Anadolu'nun doğusunun dışında yağış yok. önümüzdeki 3 gün sıcaklıklar yükselecek. Tüm yurtta ortalamanın 5-9 derece üzerine çıkacak. Salı-Çarşamba, İstanbul 27, Antalya-İzmir-Samsun 30C. Perşembe günü Batı'da yağış başlayacak, hafta sonu da devam edecek.

Perşembe günü başlayacak yağışla birlikte ortalamanın üzerinde olan sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek ortalamanın altına düşecek. Bu düşüş Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde 8-9 dereceye varacak. Salı günü gömlek ile hafta sonu montları tekrar çıkartın.