Hacker’lara para kaptıran şirketlere indirim uygulanmayacak... Maliye’den hacker uyarısı

Haberin Devamı

Yanlış yere ödeme yapan şirket, bu ödemeleri indirim konusu yapıp yapamayacağını Maliye’ye sordu. Ancak Maliye indirimin mümkün olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatta tereddüt yaşayan kişi ve şirketlerin sorularını yanıtlıyor.

PARA SAHTE HESABA GİTTİ

Özelge adı altında yanıtlanan bu sorular bir sistem üzerinden de tüm mükelleflerin görmesi için yayınlanıyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı kendisine yöneltilen bir soruyu “Veri hırsızlığı (hacker) dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel durumu” başlığı altında yanıtladı. Özelgede yer alan bilgiye göre Türkiye’deki şirket, makine ve makine yedek parçası ithalatı kapsamında Fransa merkezli firmaya mal alışları ile ilgili ödeme gerçekleştirdi. Fransa merkezli şirketin banka hesapları değiştiği için yeni banka hesapları e-posta olarak gönderildi.

Haberin Devamı

Özelgede, yeni banka hesaplarına ilgili ödemelerin gönderildiği fakat Fransa merkezli firmadan tekrar e-posta geldiği ve banka hesaplarındaki sorun nedeniyle paranın iade edileceğinin söylendiği anlatıldı. İadenin gerçekleşmesi sonrasında tekrar gönderilen e-postada yer alan banka hesap numarasına ödeme yapıldığı, Fransız merkezli firmanın ödemenin hesaplarına geçmediğini belirtmesi üzerine banka ile yapılan görüşmeler neticesinde firma e-postasının hacklendiğinin ve paranın sahte hesaba gönderildiğinin anlaşıldığı anlatıldı.

ŞİRKET SORU YÖNELTTİ

Türkiye’deki firmanın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şikâyette bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği belirtilerek, bahse konu ödemenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na görüş sorulduğu kaydedildi. Gelir vergisi yasasında safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderlerin sayıldığı belirtilerek, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Haberin Devamı

GİDER OLARAK GÖSTERİLEMEZ

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bu hatırlatmaları yaptıktan sonra, “Bu hüküm ve açıklamalara göre, satıcı firmanın mailinin şüpheli şahıslarca (hacker) ele geçirilmesinden dolayı sahte banka hesabına Şirketinizce yapılan ödemelerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır” yanıtını verdi.