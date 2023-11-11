Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen kar için tarih verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara( Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara’da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ege kıyılarından itibaren yağış gelmeye başladı. İstanbul'un bazı semtlerinde de biraz yağmur vardı bugün. Fırtına ve lodosla birlikte sıcaklıklar biraz yükseldi. İstanbul'da 23-24 dereceye çıkacak bugün. Yarın tekrar 18 dereceye düşecek onun için aldanmayalım. Yağış Ege kıyılarından itibaren özellikle Çanakkale, Balıkesir civarlarında kuvvetli yağış, akşam-gece saatlerinde Muğla'nın kıyı ilçelerinde Bodrum, Marmaris'te kuvvetli yağış var. Hatta şiddetli yağış, kuvvetlinin de bir üstü. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağış kuvvetlenir, akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarın da sabah saatlerinde devam edecek, öğle saatlerinde duracak. Ama Pazartesi günü tekrar bir yağış geliyor.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK"

Önümüzdeki hafta Türkiye'de yağışlı geçecek. Bu yağışlar bazı yerlerde kuvvetli görünüyor. Pazartesi günkü yağış Ege kıyılarında kuvvetli görünüyor. Su baskınları yapabilir. İzmir'de bugün su baskını yapabilir, Muğla'da yapabilir.

DOĞU ANADOLU'YA KAR GELİYOR

Sıcaklıklar yarından itibaren tekrar düşmeye başlıyor. Ayın 15'inde Doğu Anadolu'ya kar yağışı gelecek. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda daMarmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı.

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İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞAR?

İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı, o da biraz şüpheli.

Yağışların barajlardaki etkisine bakıyoruz ama pek bir etkisi olmuyor."