Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu'dan İsrail halkını çıldırtacak karar! IDF: Hamas'ın saldırı planlarını ele geçirdik

İSRAİL HALKINI ÇILDIRTACAK İDDİA:NETANYAHU REHİNELERE KARŞILIK ATEŞKES ANLAŞMASINI REDDETTİ

Hamas'ın rehin aldığı yaklaşık 240 kişi İsrail'in bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Rehinelerin aileleri müzakerelere öncelik verilmesi için Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde toplanırken, İsrail halkının öfkesi de giderek artıyor.



İngiliz Guardian gazetesi, Netanyahu'nun tüm öfke ve eleştirilere rağmen rehineler karşılığında ateşkes anlaşmasını reddettiğini ve aldığı sert tavrı devam ettirdiğini iddia etti.



Müzakerelere aşina olan üç kaynağa göre, masadaki anlaşma, beş günlük ateşkes karşılığında çocukların, kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasını içeriyordu, ancak İsrail hükümeti bunu net bir şekilde geri çevirdi.