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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu'dan İsrail halkını çıldırtacak karar! IDF: Hamas'ın saldırı planlarını ele geçirdik

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#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:49

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları 35'inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu özellikler sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehinelere karşılık ateşkes anlaşmasını reddettiği öğrenildi. IDF ise Batı Cebaliye'de yer altında yapılan 10 saatlik bir çatışmanın sonucunda Hamas'ın 'saldırı planlarını' ele geçirdiğini duyurdu.

IDF:HAMAS'IN SALDIRI PLANLARINI ELE GEÇİRDİK
IDF:HAMASIN SALDIRI PLANLARINI ELE GEÇİRDİK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Batı Cebaliye'de yer altında yapılan 10 saatlik bir çatışmanın sonucunda çok sayıda Hamas mensubunu etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Çatışmalar sonucu Hamas'ın 'saldırı planlarını' ele geçirdiklerini açıklayan İsrail güçleri savaşın başından bu yana 130 tünelin yok edildiğini iddia ediyor.

İSRAİL HALKINI ÇILDIRTACAK İDDİA:NETANYAHU REHİNELERE KARŞILIK ATEŞKES ANLAŞMASINI REDDETTİ
İSRAİL HALKINI ÇILDIRTACAK İDDİA:NETANYAHU REHİNELERE KARŞILIK ATEŞKES ANLAŞMASINI REDDETTİ

Hamas'ın rehin aldığı yaklaşık 240 kişi İsrail'in bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Rehinelerin aileleri müzakerelere öncelik verilmesi için Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde toplanırken, İsrail halkının öfkesi de giderek artıyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Netanyahu'nun tüm öfke ve eleştirilere rağmen rehineler karşılığında ateşkes anlaşmasını reddettiğini ve aldığı sert tavrı devam ettirdiğini iddia etti.

Müzakerelere aşina olan üç kaynağa göre, masadaki anlaşma, beş günlük ateşkes karşılığında çocukların, kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasını içeriyordu, ancak İsrail hükümeti bunu net bir şekilde geri çevirdi.

KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN
KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN

İsrail güçleri bugün erken saatlerde Kudüs Hastanesi'ni yakınlarını yoğun bir bombardıman altına aldı. Filistin Kızılayı'na göre hastanede hasta, personel dışında yerinden edilmiş ve hastaneye sığınmış 14 binden fazla sivil var.

SAVAŞ DEMOKRAT PARTİYİ İKİYE BÖLDÜ
SAVAŞ DEMOKRAT PARTİYİ İKİYE BÖLDÜ

Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor. AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.

ŞİFA HASTANESİNE SALDIRI: 6 CAN KAYBI

El Şifa Hastanesi genel müdürü Ebu Salmiya hastaneye yapılan saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail güçlerinin, evlerinden kaçmak zorunda kalan binlerce Filistinliyi de barındıran Gazze'nin en büyük tıbbi tesisinin yakınındaki bölgeleri bombalamaya devam ettiği bildirildi.

İSRAİL KAN BANKASINI VURDU

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineIDF:HAMAS'IN SALDIRI PLANLARINI ELE GEÇİRDİK
timelineİSRAİL HALKINI ÇILDIRTACAK İDDİA:NETANYAHU REHİNELERE KARŞILIK ATEŞKES ANLAŞMASINI REDDETTİ
timelineKUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN
timelineSAVAŞ DEMOKRAT PARTİYİ İKİYE BÖLDÜ
timelineŞİFA HASTANESİNE SALDIRI: 6 CAN KAYBI
timelineİSRAİL KAN BANKASINI VURDU
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#İsrail#Hamas#Gazze

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