Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu'dan İsrail halkını çıldırtacak karar! IDF: Hamas'ın saldırı planlarını ele geçirdik

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Batı Cebaliye'de yer altında yapılan 10 saatlik bir çatışmanın sonucunda çok sayıda Hamas mensubunu etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Çatışmalar sonucu Hamas'ın 'saldırı planlarını' ele geçirdiklerini açıklayan İsrail güçleri savaşın başından bu yana 130 tünelin yok edildiğini iddia ediyor.
Hamas'ın rehin aldığı yaklaşık 240 kişi İsrail'in bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Rehinelerin aileleri müzakerelere öncelik verilmesi için Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde toplanırken, İsrail halkının öfkesi de giderek artıyor.
İngiliz Guardian gazetesi, Netanyahu'nun tüm öfke ve eleştirilere rağmen rehineler karşılığında ateşkes anlaşmasını reddettiğini ve aldığı sert tavrı devam ettirdiğini iddia etti.
Müzakerelere aşina olan üç kaynağa göre, masadaki anlaşma, beş günlük ateşkes karşılığında çocukların, kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasını içeriyordu, ancak İsrail hükümeti bunu net bir şekilde geri çevirdi.
İsrail güçleri bugün erken saatlerde Kudüs Hastanesi'ni yakınlarını yoğun bir bombardıman altına aldı. Filistin Kızılayı'na göre hastanede hasta, personel dışında yerinden edilmiş ve hastaneye sığınmış 14 binden fazla sivil var.
Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor. AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.
El Şifa Hastanesi genel müdürü Ebu Salmiya hastaneye yapılan saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail güçlerinin, evlerinden kaçmak zorunda kalan binlerce Filistinliyi de barındıran Gazze'nin en büyük tıbbi tesisinin yakınındaki bölgeleri bombalamaya devam ettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı.