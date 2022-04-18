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Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı geldi... Dikkat! Toz taşınımı, fırtına ve kuvvetli sağanak...

#Meteoroloji#Toz Taşınımı#Kuvvetli Sağanak
Meteorolojiden 44 il için sarı ve turuncu uyarı geldi... Dikkat Toz taşınımı, fırtına ve kuvvetli sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 44 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulundu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz`in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bugün Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

44 İL İÇİN `SARI` VE `TURUNCU` UYARI

Toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak beklenen aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir`in de olduğu 44 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMINA YÖNELİK 'SARI' UYARI YAPILAN İLLER
Adıyaman, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Van, Kilis, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK İÇİN 'SARI' UYARI YAPILAN İLLER
İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli

KUVVETLİ RÜZGARA YÖNELİK 'SARI' UYARI YAPILAN İLLER
Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Kırşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Aksaray, Kırıkkale, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Karaman

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KUM FIRTINASI YOLU KAPATTI

Afrika üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı. Gökyüzü toz bulutları ile kaplandı, görüş mesafesi düştü, araçların üzeri tozla kaplandı. Aksaray - Adana kara yolu ise, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için de toz taşınımı uyarısı yaptı. Mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı tutulması gerektiğini belirtti.

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#Meteoroloji#Toz Taşınımı#Kuvvetli Sağanak

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