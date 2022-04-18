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Trakya'da Nisan ayında kar sürprizi... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

#Trakya#Tekirdağ#Kar Yağışı
Trakyada Nisan ayında kar sürprizi... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Trakya'da başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Edirne'nin Bulgaristan sınırı ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'yı etkisi altına aldı. Dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Edirne'nin Bulgaristan sınırı ile Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler de beyaza büründü.

Trakyada Nisan ayında kar sürprizi... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Ormanlı Mahallesi muhtarı Şahin Esen, kar yağışını görünce şaşırdıklarını söyledi.

Esen, "Aslında her yıl bir yağış oluyordu. Yağmur, fırtına gibi. Ancak bu yıl kar yağışı bizi açıkçası şaşırttı. Tek korkumuz, don yaşanırsa meyve ağaçlarında sıkıntı olur" dedi.

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Bu arada bölgede sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşerken, Trakya genelinde yağmur aralıklarla sürüyor. 

Trakyada Nisan ayında kar sürprizi... Yükseklerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

 

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#Trakya#Tekirdağ#Kar Yağışı

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