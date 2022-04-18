Meteoroloji, AFAD peş peşe uyarmıştı! Çöl tozu etkili olmaya başladı... Mersin'de görüş mesafesi düştü, araçlar tozla kaplandı

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Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı. Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.

İşte Fotoğrafları Gökyüzünü toz bulutları kapladı, araçların üzeri tozla kaplandı Haberin Tüm Görselleri

Gökyüzünün taşınan toz bulutları ile kaplandığı kentte, görüş mesafesini henüz ciddi bir şekilde etkileyen olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Erdemli ilçesinde de araçları tozla kaplanan vatandaşlar, yıkatmak için toz bulutların geçmesini beklediklerini söyledi.

Aracını dün yıkattığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ciğer, pazar temizliği yaptıklarını ancak bugün toz bulutu nedeniyle kirlendiğini belirtti.

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Oto yıkamacı Hacı Tuna ise, "Sabah kalktığımızda güneş yok, esintiler var, fırtına var, araçların üzerinde toz vardı. Arkadaşlar toz bulutunun gitmesini bekliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana bekliyoruz, henüz daha gelen yok. İnşallah bu toz bulutu kalktıktan sonra işlerimiz iyi olacak. Arkadaşlar araçlarını yıkatsa aynı gün geri batacak. Yani toz bulutunun gitmesini bekliyorlar" dedi.

Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi.

DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapılarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunda özellikle 18 Nisan’a dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının düşeceğini kaydetti.

MECBUR OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afrika’dan gelen çöl tozları ise uyarıların dozunu artırırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı kalmasını, tozlar sebebiyle önümüzdeki günlerin özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olabileceğini belirtti.