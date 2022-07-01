Meteoroloji ve AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



SARI KODLU UYARI



AFAD'dan 12 il için yapılan uyarıda ise, 'Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39



