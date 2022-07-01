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Komşuda gündem bir kez daha Türkiye... Yunan gazeteden skandal sözler

#Yunanistan#NATO#Dünya
Komşuda gündem bir kez daha Türkiye... Yunan gazeteden skandal sözler

Ankara-Atina hattında tansiyon bir süredir Yunanistan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor. Yunanistan'da gündem bir kez daha kritik NATO zirvesinden istediklerini alarak dönen Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten veren Yunan gazetesi haberinde skandal ifadelere yer verdi.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen kritik NATO zirvesinin yankıları sürüyor.

Dünya basının 'Türkiye eve zaferle döndü' manşeti ile gördüğü zirve Türkiye'nin önemi bir kez daha görüldü. Zirvedeki bu gelişmeler Yunanistan basınında da geniş yankı buldu.

Bugün ülkenin Ta Nea gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'deki zirvenin son gününde yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı.

'Erdoğan yine kışkırttı' başlıklı haberde skandal ifadeler yer aldı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'a yönelik provokasyonlara geri döndü ve önümüzde Yunan-Türkiye ilişkilerinde gergin bir yaz olduğunu gösterdi' denildi.

Gazete zirvenin ilk gününde adalar konusun gündeme gelmediğini belirtti ve 'sakinlik bir gün sürdü' yorumunda bulundu.

Söz konusu haber gazetenin internet sayfasının birinci manşetinde yer aldı.

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Miçotakisten Türkiye itirafı: Haklı gerekçeleri varMiçotakis'ten Türkiye itirafı: Haklı gerekçeleri varHaberi görüntüle

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: MİÇOTAKİS ANLAŞMAYA SADIK KALMADI

Erdoğan dün yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tutumu ile ilgili, 'Yunanistan’ın malum son dönemlerdeki tutumu, bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kendisine İstanbul’da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Bundan böyle biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Fakat buna rağmen Amerika’da Cumhuriyet Senatosu’nda yaptığı konuşmayla bizim bu anlaşmamızı iki hafta, üç hafta sonra tamamen tersine dönüştürdü' demişti.

'Sadece onunla da kalmadı, Davos’ta da aynısını yaptı. Onunla da kalmadı ve bir taraftan adalar, adacıklar, buralara özel ziyaretler yapıp, bu özel ziyaretlerle de silahlandırmalara gitmek gibi bir gayretin içine girdi' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti;

'Bu adalar, adacıklar, gerek Lozan gerek Paris Anlaşmasına göre ters bir olaydır. Oraları silahlandıramazsınız. Ama Yunanistan böyle bir adımın içine girdi. Bir de bu 5+4, Amerika’nın burada üs kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap, Rusya’ya karşı… Benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adama sorarlar niçin? Çünkü biz barışın egemen olduğu bir dünyayı tesis edeceksek, o zaman bu adımlar ne için atılıyor? Ona tabii olumlu bakmıyoruz bunu da yaptığımız ikili görüşmelerde liderlere söyledik.'

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Financial Times yazdı... ABD’nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayıFinancial Times yazdı... ABD’nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı!Haberi görüntüle

Yunanistan'ın 147 defa Türk hava sahasını ihlal ettiğinin altını çizen Erdoğan 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır' demişti.

Öte yandan dün ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'ye F-16 satmalıyız' açıklaması Amerikan basınında geniş yer buldu.

Wall Street Journal (WSJ) bu gelişmeyi 'Biden, NATO'nun genişlemesi sırasında Türkiye'ye F-16 satışının arkasında durdu' başlığı ile okurlarına duyurdu.

WSJ haberinde Biden'ın bu açıklamayı Türkiye'nin NATO vetosunu çekmesinden sonra yaptığı vurgulandı.

Biden'ın Kongre'nin bu yönde karar vermesi gerektiğini belirttiğine dikkat çeken Politico haberinde şu değerlendirmeye yer verdi;

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'Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile bir çatışma rotasına girdi.'

Komşuda gündem bir kez daha Türkiye... Yunan gazeteden skandal sözler

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#NATO#Dünya

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